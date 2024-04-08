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Ardahan-Ardanuç kara yolu kar nedeniyle 4,5 ay sonra trafiğe açıldı

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Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, 18 Mart'ta başlatılan karla mücadele çalışmaları, aralıklarla yağan kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 20 günde tamamlandı.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde yapılan karla mücadelenin ardından yol araçların geçişine açıldı.

Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yol, 21 Kasım 2023'te ulaşıma kapatılmıştı.

Ekipler, yolun birçok noktasında 1 metreyi aşan kar kütlelerinin olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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