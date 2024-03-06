ARCO Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Madrid'de Başladı
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ARCO Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, Karayipler bölgesindeki ülkelerin katılımıyla başladı. Fuarda 36 farklı ülkeden 205 galeri yer alırken, en pahalı eser Joan Miro'nun 'Peinture' adlı tablosu oldu.
İspanya'nın başkenti Madrid'de bu yıl 43'üncüsü düzenlenen ARCO Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı başladı.
İspanya Kralı 6. Felipe'nin açılışını yaptığı ARCO'da, Karayipler bölgesindeki ülkeler konuk olarak katıldı.
Toplamda 36 farklı ülkeden 205 galerinin stant açtığı fuar, geçmiş yıllara nazaran polemik yaratan bir esere bu yıl yer vermedi.
Kadın sanatçıların ağırlıklı olduğu ARCO'da Joan Miro'nun 1934'te çizdiği "Peinture" adlı tablosu 3,3 milyon avro ile en pahalı eser olarak dikkati çekti.
Türkiye, 2013'te ARCO'ya konuk ülke olarak katılırken, bu yıl birkaç Türk sanatçının bireysel katılımla yer aldığı görüldü.