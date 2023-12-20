Üye Girişi
Haberler

Araştırma: Dijital basında 2023'te en çok yer alan kişi ve olaylar açıklandı

Güncelleme:
Abone Ol

B2Press, yeni yıla sayılı günler kala dijital basının 2023 özetini açıkladı.

B2Press, yeni yıla sayılı günler kala dijital basının 2023 özetini açıkladı. 30 bin haber sitesindeki 66 milyon haberi analiz eden online PR servisinin hazırladığı rapora göre, 2023'te dijital basında en çok 6 Şubat depremleri yer alırken, hakkında en çok haber yapılan siyasi lider Recep Tayyip Erdoğan oldu.

1 Ocak-15 Aralık 2023 tarihlerinde 30 bini aşkın çevrimiçi mecrada yayımlanan 65,9 milyon haberi analiz eden B2Press, dijital basının 2023 özetini açıkladı. Online PR servisi, Dijital Basın Raporu-2023 ile birlikte hakkında en çok haber yapılan olay, durum ve siyasi kimlikleri ortaya koydu. Doğal afetler, seçim haftaları ve uluslararası krizler, kamuoyunun en çok dikkatini çeken haberlere konu oldu. En çok haber, seçimlerin hemen ardından 15 Mayıs haftasında yayınlanırken onu sırasıyla seçimin ikinci turunu takip eden 29 Mayıs haftası ve depremlerin meydana geldiği 6 Şubat haftası izledi.

HER GÜN ORTALAMA 7 BİN DEPREM HABERİ YAYINLANDI

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler, 2023'te dijital basında hakkında en çok haber yapılan olay oldu. Yıl boyunca 2,2 milyon, her gün ortalama 7 bin deprem haberi yayınlandı. Mayıs ayındaki Genel Seçimler 1 milyon haberle bu yılın en'lerinde ikinci sıraya yerleşirken, her gün ortalama 3 bin 111 seçim haberi yayınlandı. Kökleri 75 yıl öncesine kadar uzayan ve 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı bir saldırıyla yeniden harlanan Filistin-İsrail krizi ise 642 bini aşkın haberle 2023'te dijital basında en çok haber yapılan olaylar arasında üçüncü sırada konumlandı.

2023'te dijital basında en çok ele alınan ilk 10 konu ve toplam haber sayıları şu şekilde açıklandı:

"1- 6 Şubat depremleri (2.207.650),

2- 2023 Genel Seçimleri (1.085.992),

3- Filistin-İsrail Savaşı (642.622),

4- Enflasyon (492.848),

5- Türkiye Yüzyılı Vizyonu (446.863),

6- Millet İttifakı (417.924),

7- Ukrayna-Rusya Savaşı (235.586),

8- Merkez Bankası faiz kararları (234.452),

9- SİHA-İHA (218.072),

10- TOGG (180.594)."

2023'TE DİJİTAL BASINDA HABERLERE EN ÇOK KONU OLAN İLK 10 SİYASİ LİDER

Konu olduğu haberler 2022'ye göre yüzde 1 artan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 milyon 166 bin 720 haberle 2023'te en çok konuşulan siyasi lider oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 42 artışla ikinci sıradaki yerini korurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 13 artışla üçüncülüğe yükseldi. Bu yıl en çok haber olan Türk siyasetçiler listesinde ilk 10'a yeni girenler ise Devlet Bahçeli, Ali Yerlikaya, Mansur Yavaş ve Mehmet Şimşek oldu.

2023'te dijital basında en çok konuşulan ilk 10 siyasi lider ve konu oldukları toplam haber sayıları ise şöyle açıklandı:

"1- Recep Tayyip Erdoğan (2.166.720),

2-Kemal Kılıçdaroğlu (885.956),

3- Ekrem İmamoğlu (366.174),

4- Meral Akşener (326.439),

5- Devlet Bahçeli (237.427),

6- Ali Yerlikaya (204.990),

7- Tunç Soyer (204.205),

8- Mansur Yavaş (198.970),

9- Süleyman Soylu (184.517),

10- Mehmet Şimşek (180.338)."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Aralık Doğal Afetler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title