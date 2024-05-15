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Arapgir'de Gençlik Haftası Kutlamaları

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Malatya'nın Arapgir ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşuyla başlayan törende, Gençlik ve Spor Müdürü Ergül Bay, 19 Mayıs'ın önemine vurgu yaptı. Törene Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı ve kurum amirleri de katıldı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Gençlik Haftası kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ergül Bay tarafından çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor Müdürü Ergül Bay, 19 Mayıs 1919 tarihinin önemine dikkati çekerek, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarihin önemli olduğunu söyledi.???????

Törene Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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