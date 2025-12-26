Haberler

Aralık Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Yapıldı

Aralık Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Yapıldı
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını ve bugüne kadar 709 bin 853 anneye toplamda 8,7 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Ayrıca, '2025 Aile Yılı' kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini belirtti.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, '2025 Aile Yılı' kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti. Aile Yılı'nda verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, "Bu kapsamda aralık ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 709 bin 853 annenin hesabına 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını belirterek, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini kaydetti. Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını hatırlatan Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
