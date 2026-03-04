Haberler

Araban Ardıl Barajı gölünde su seviyesi yükseliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde son aylarda etkili olan sağanak yağışlar, Ardıl Barajı'nın su seviyesini artırarak tarım üreticilerini sevindirdi. Ziraat odası başkanı, yüksek rekolte ve kaliteli ürün beklentisi olduğunu belirtti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde aralık, ocak ve şubat aylarında etkili olan sağanak yağışlar, Ardıl Barajı gölündeki su seviyesini yükseltti.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Ardıl Barajı gölüne giderek incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Altun, Ardıl Barajı gölünde geçen yıl yağışların az olmasından dolayı su seviyesinin düşük olduğunu fakat bu yıl yağışlarla birlikte su seviyesinin yükseldiğini, bu durumun da üreticileri sevindirdiğini ifade etti.

Yağışlarla birlikte bu yıl hasat döneminde üreticilerin Araban Ovası'ndaki hububat ve sarımsak ekili alanlarda yüksek rekolte ve kaliteli ürün elde etmelerini beklediklerini dile getiren Altun, "Sağanak yağışlar, olası bir kuraklık endişesini de ortadan kaldırdığı gibi ülke ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama
