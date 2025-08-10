APEC Üye Ülkeleri Gıda Güvenliğini Güçlendirmeye Karar Verdi

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ülkeleri, Incheon'da düzenlenen Gıda Güvenliği Bakanlar Zirvesi'nde bir araya gelerek bölgedeki gıda güvenliğini artırma konusundaki dayanışmalarını güçlendirme kararı aldı. Bakanlar, 2030'a kadar gıda güvenliğini artırma ve 2040'a kadar dayanıklı bir Asya-Pasifik topluluğu oluşturma taahhütlerini yinelediler.

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) üyesi ülkelerin, bölgedeki gıda güvenliğini güçlendirmeye yönelik dayanışmanın geliştirilmesi konusunda kararlı oldukları bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre APEC üyeleri, Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen "Gıda Güvenliği Bakanlar Zirvesi"nde bir araya geldi.

Aralarında ABD, Çin, Japonya ve Tayland'ın da yer aldığı ve APEC üyelerinin oluşturduğu 21 bakanın buluştuğu zirvede bölgesel gıda güvenliği konusu ele alındı.

İki gün süren zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, "APEC üye ekonomileri arasında işbirliğini teşvik etmeye, halklarımızın ve gelecek nesillerin refahı için üretken, sürdürülebilir, dayanıklı ve yenilikçi tarım-gıda sistemleri aracılığıyla gıda güvenliğini güçlendirmek için dayanışmayı geliştirmeye kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Bakanların ayrıca, 2030'a kadar bölgesel gıda güvenliğini güçlendirmek ve 2040'a kadar dayanıklı ve barışçıl Asya-Pasifik topluluğu oluşturmak için taahhütlerini yineledikleri vurgulandı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
500
