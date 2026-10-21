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APEC Maliye Bakanları Toplantısı Hong Kong'da başladı, iki gün sürecek

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APEC Maliye Bakanları Toplantısı Hong Kong'da başladı, iki gün sürecek
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Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Maliye Bakanları Toplantısı Hong Kong'da başladı. İki gün sürecek toplantıda, kasım ayında Shenzhen'de yapılması planlanan 33. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı öncesinde finans sektörü gündeminin şekillendirilmesi hedefleniyor.

HONG KONG, 21 Ekim (Xinhua) -- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Maliye Bakanları Toplantısı salı günü Hong Kong'da başladı.

İki gün sürecek toplantıda, kasım ayında Shenzhen'de düzenlenmesi planlanan 33. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı öncesinde finans sektörüne ilişkin gündemin şekillendirilmesi hedefleniyor.

Toplantıya başkanlık eden Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an açılış konuşmasında, Asya-Pasifik ekonomilerini küresel belirsizlikler ve jeopolitik çatışmaların bölgeye yansıyan etkileri karşısında bölgesel refaha katkıda bulunmaya çağırdı.

Lan, bu doğrultuda tüm tarafların makroekonomik politika diyaloglarını artırması, dayanıklılığı güçlendirmek amacıyla ekonomik dönüşümü hızlandırması ve sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarını koruması gerektiğini vurguladı.

2026 APEC Üst Düzey Yetkililer Toplantısı Başkanı Chen Xu ise Maliye Bakanları Toplantısı'nın büyümeyi teşvik etme, halkın refahını güvence altına alma ve ekonomik dönüşümü destekleme konularında maliye politikalarının etkinliğini artırmaya yardımcı olacağını söyledi.

Toplantıda APEC ekonomilerinin temsilcileri, halkın geçim kaynaklarını destekleyen maliye politikaları, dijital altyapı finansmanı, yerel koşullara uygun kapsayıcı finansmanın teşvik edilmesi ve APEC genelindeki genç finans uzmanları arasındaki etkileşim ile işbirliğinin geliştirilmesi gibi temel konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak. Temsilciler ayrıca ortak uzlaşı belgeleri ve somut kazanımlar üzerinde çalışacak.

Kaynak: Xinhua
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