Çorum'un Alaca ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında çatı katı tamamen yanarken, dumandan 1 kişi etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen kişiye müdahale etti. Soruşturma devam ediyor.

Apartman çatısı yandı, 1 kişi dumandan etkilendi

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında çatı katı tamamen yanarken, dumandan 1 kişi etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Ayhan mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Belediye'ye ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangın diğer apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen Raşide Ş.'ye olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'da, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.