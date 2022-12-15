AP Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı: 'Yoldaş Ekrem İmamoğlu ile Tam Dayanışma İçindeyiz'

Avrupa Sosyalistler Partisi’nin (PES) Avrupa Parlamentosu’ndaki siyasi grubu Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (S&D), “İktidar sonuçları kabul etmediğinden İstanbul Belediye Başkanı olmak için iki kez seçim kazanmak zorunda kalan yoldaş Ekrem İmamoğlu ile tam dayanışma içindeyiz! Düzmece bir yargılamayla 2 yıl hapse ve siyasi yasağa mahkûm edildi. Türkiye hükümeti siyasi muhaliflerinden kurtulmak için çabadan kaçınmıyor” açıklamasını yaptı.

Avrupa Sosyalistler Partisi'nin (PES) Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grubu Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (S&D), "İktidar sonuçları kabul etmediğinden İstanbul Belediye Başkanı olmak için iki kez seçim kazanmak zorunda kalan yoldaş Ekrem İmamoğlu ile tam dayanışma içindeyiz! Düzmece bir yargılamayla 2 yıl hapse ve siyasi yasağa mahküm edildi. Türkiye hükümeti siyasi muhaliflerinden kurtulmak için çabadan kaçınmıyor" açıklamasını yaptı.

PES'in Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grubu S&D, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"İktidar sonuçları kabul etmediğinden İstanbul Belediye Başkanı olmak için 2 kez seçim kazanmak zorunda kalan yoldaş Ekrem İmamoğlu ile tam dayanışma içindeyiz! Düzmece bir yargılamayla 2 yıl hapse ve siyasi yasağa mahküm edildi. Türkiye hükümeti siyasi muhaliflerinden kurtulmak için çabadan kaçınmıyor."