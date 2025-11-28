AP Başkanı Metsola, Yunanistan'da Görüşmelerde Bulundu

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Önce Tasulas ile görüşen Metsola, ardından Miçotakis ile bir araya geldi.

Miçotakis ve Metsola, yaptıkları ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Metsola, Miçotakis ile görüşmesinde Ukrayna meselesinin de gündeme geldiğini belirterek "Bu savaşı sonlandırmaya kararlıyız ve umutluyuz. Olası bir barış planı üzerinde görüşmeler sürüyor ve önemli adımlar attık. Ukrayna ile müzakere masası, 'Ukrayna olmadan Ukrayna için hiçbir şey olamaz' prensibi üzerine kurulmalı." dedi.

Miçotakis ise Avrupa Birliği (AB) içerisindeki bürokrasi yüküne dikkati çekerek yatırımlar açısından da bürokrasinin sadeleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Enerji maliyetlerinin son 5 yılda iki katına çıktığına işaret eden Miçotakis, özellikle sanayideki enerji maliyetinin yüksek olmasının Avrupa ürünleri için rekabeti zorlaştırdığını kaydetti.