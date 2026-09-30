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Antalya Zeytinpark'taki 1200 ve 800 yıllık zeytin ağaçları 10 yıldır meyve veriyor

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Antalya Zeytinpark'taki 1200 ve 800 yıllık zeytin ağaçları 10 yıldır meyve veriyor
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Manisa Akhisar'dan 2016'da Antalya Zeytinpark'a getirilen 1200 ve 800 yaşındaki iki zeytin ağacı, 10 yıldır ürün veriyor. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 1200 yıllık ağaçtan bu yıl 80-90 kilogram zeytin beklediklerini, ağaçların kök yapılarının oturduğunu söyledi.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bölgeden 2016'da alınıp Antalya'daki Zeytinpark'a dikilen biri 12, diğeri 8 asırlık iki zeytin ağacı, 10 yıldır ürün veriyor.

Kentin nefes deposu olarak nitelendirilen ve 12 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark, 1200 ve 800 yaşlarındaki iki anıt zeytin ağacına da ev sahipliği yapıyor.

Manisa'nın Zeytinliova Beldesi'nde yol çalışmalarında kamulaştırılan araziden sökülen iki ağaç, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle, 22 Şubat 2016'da tır ile Antalya'ya getirildi. Zeytinpark'a dikilen iki ağaç, toprağa ve iklime uyum sağladı.

Ziyaretçilerin de ilgi odağı haline gelen ağaçlardan, her yıl düzenli olarak ürün alınıyor.

Kent genelindeki bahçelerde hasat edilenlerin yanı sıra anıt ağaçlardaki zeytinler de özenle toplanıp satışa sunuluyor.

1200 yıllık ağaçtan yaklaşık 90 kilogram zeytin bekleniyor

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, AA muhabirine, bu yıl zeytinde rekoltenin yüksek olduğunu ve kent genelinde 70 bin ton civarında zeytin üretimi beklendiğini söyledi.

Zeytinpark'ta da Tavşan Yüreği, Memecik, Manzanilla ve Ayvalık türleri başta olmak üzere 12 bin ağaç bulunduğunu dile getiren Çandır, buradaki ağaçlardan bu yıl yaklaşık 7 ton zeytinyağı, 3 ton da sofralık zeytin üretimi beklediklerini kaydetti.

Zeytinpark'a 10 yıl önce getirdikleri asırlık iki ağacı özel yöntemle kökleyerek tırla taşıdıklarını anlatan Çandır, ilk yıllarda çok az miktarda zeytin aldıklarını, mühendislerin gözetiminde ürün miktarının her yıl arttığını belirtti.

1200 yıllık ağaçtaki verimin bu yıl yüksek olduğunu ifade eden Çandır, "Ağaç toprağa tutundu, şu anda daha fazla meyvesini alıyoruz. Bu yıl 80-90 kilogram ürün elde edeceğiz. Anıt ağaç olarak nitelendiriyoruz." dedi.

Başkan Çandır, 800 ve 1200 yıllık ağaçların ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini belirtti.

Her geçen yıl ağaçtaki ürünün de arttığını ifade eden Çandır, "Kök yapıları iyice oturdu. Mühendislerimizle, özel bakımlarla canlı tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Zeytin suyunun verimli kullanılması, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir üretim açısından önemli olduğuna dikkati çeken Çandır, bu açıdan kentte zeytin ağacı sayısının artması için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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