Antalya'ya Gelen Turistlerin Milliyetleri ve Aylar Arasındaki Dağılım

ANTALYA'ya bu yıl tatile gelen 4 turistten birini oluşturan Ruslar çoğunlukla mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarını, Almanlar ise şubat, mart ve nisanı tercih etti. Ocak-ekim döneminde 16 milyon 308 bin 937 turisti ağırlayan Antalya'ya hava yoluyla 7 milyon 141 bin 579 Alman ve Rus yolcu geldi.

Turizm başkenti Antalya'ya, ocak- ekim döneminde gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 176 bin 884 artarak, 16 milyon 308 bin 937 oldu. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, hava yoluyla Antalya'yı tercih eden dış hat gelen yolcu sayısı 15 milyon 918 bin 752 olarak kayıtlara geçti. Antalya Havalimanı'nda dış hat gelen yolcuların milliyetlerine göre dağılımında ilk sırada Ruslar yer aldı. Rusların ardından kente hava yoluyla en fazla Almanya, İngiltere ve Polonya'dan yolcu geldi.

ANTALYA'YA EN FAZLA TURİST GELEN İLK 10 ÜLKE

Antalya'ya en fazla turist gelen ilk 10 ülke ve yolcu sayıları şöyle:

"Rusya 3 milyon 818 bin 638 yolcu, Almanya 3 milyon 322 bin 941 yolcu, İngiltere 1 milyon 451 bin 986 yolcu, Polonya 1 milyon 247 bin 70 yolcu, Hollanda 417 bin 878 yolcu, Romanya 409 bin 405 yolcu, Ukrayna 409 bin 185 yolcu, Kazakistan 362 bin 833 yolcu, Çekya 287 bin 238 yolcu, Litvanya 236 bin 513 yolcu."

RUSLAR EYLÜLDE, ALMANLAR EKİMDE

Antalya'ya en fazla tatile gelen Rus ve Alman turist sayısı toplamı 7 milyon 141 bin 579 olarak kayıtlara geçti. Kentteki 4 turistten biri Almanya veya Rusya'dan geldi. Rus turistler çoğunlukla yaz aylarında Antalya tatilini tercih etti, Alman turistlerin tercihi ise bahar ve kış ayları oldu. Almanlar en fazla ekim ayında, Ruslar eylül ayında Antalya'ya geldi.

RUS VE ALMAN TURİSTLERİN AYLARA GÖRE SAYISI

Antalya'ya bu yıl tatile gelen turistlerde Ruslar çoğunlukla mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarını; Almanlar ise şubat, mart ve nisanı daha fazla tercih etti.

Aylara göre kente gelen Alman ve Rus turistlerin sayısı şöyle:

"Ocakta Rusya'dan 39 bin 909, Almanya'dan 39 bin 27, şubatta Almanya'dan 50 bin 352, Rusya'dan 34 bin 310, martta Almanya'dan 97 bin 870, Rusya'dan 54 bin 390, nisanda Almanya'dan 340 bin 954, Rusya'dan 173 bin 286, mayısta Rusya'dan 484 bin 411, Almanya'dan 354 bin 67, haziranda Rusya'dan 592 bin 557, Almanya'dan 386 bin 929, temmuzda Rusya'dan 609 bin 142, Almanya'dan 440 bin 211, ağustosta Rusya'dan 627 bin 678, Almanya'dan 487 bin 27, eylülde Rusya'dan 631 bin 777, Almanya'dan 494 bin 995, ekimde Almanya'dan 631 bin 509, Rusya'dan 571 bin 178 yolcu."