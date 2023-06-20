Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangın ormana sıçradı ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan yangına ilişkin açıklama

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde ormanlık alan yakınında ev olarak kullanılan bir konteynerde başlayan yangın ormana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerin yangınla mücadelesi devam ediyor. Söndürme çalışmalarına destek için bölgeye helikopter yönlendirildi.