Antalya turizminde Ukraynalı turist etkisi

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yıl en yüksek artışın yüzde 23 ile Ukrayna pazarında gerçekleştiğini belirterek, "11 ayda 421 bin Ukrayna vatandaşı Antalya'ya tatile geldi. Savaş öncesi 1 milyonun üzerinde seyreden Ukrayna pazarının bu hızlı artışı, Antalya için önemli moral kaynağı oldu" dedi. Yavuz, en büyük kaybın ise yüzde 51 ile savaşın gölgesinde kalan İran pazarında yaşandığını açıkladı.

Antalya, bu sene hem savaşlar hem de pahalılık nedeniyle zor bir yıl geçiren turizm sektöründe küçük farkla da olsa rekor yılı 2024'ün üzerinde sayılara ulaştı. 11 aylık verilere göre geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1'lik artışla 16 milyon 795 bin turist sayısına ulaşılan kentte, bu yılın rekor artışı Ukrayna pazarında yaşandı. 2022'deki Rusya savaşı öncesi 1,5 milyona yakın turiste ulaşılan Ukrayna pazarı, savaş döneminde sıfıra düşmüştü.

YIL SONUNDA 17 MİLYONU GEÇECEK

2025 yılının turizmdeki 11 aylık dönemini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 11 aylık verilere göre Antalya'nın yılı 17 milyonun üzerinde turistle kapatacağını belirterek, "Bu, bugüne kadarki en yüksek geliş sayısı olarak kayıtlara geçecek. Bu veriler geçen senenin yüzde 6'nın üzerinde artış anlamına geliyor. Bu artıştaki en büyük pay Almanya ve Rusya'nın yanı sıra, 1 milyonu geçen gurbetçiler sayesinde gerçekleşti" dedi.

EN İYİ SONBAHAR

Yavuz, son iki yıldır 'altın sonbahar' olarak anılan ekim ayında 2 milyon 216 bin, kasım ayında 486 bin olmak üzere toplam 2 milyon 702 bin turistin sonbahar tatilinde Antalya'yı tercih ettiğini söyledi. Yavuz, "Sezonun yıla yayılması konusunda büyük önem taşıyan sonbahar döneminde çok hızlı ve ani olmamakla birlikte meydana gelen yüzde 6 oranındaki artış, gelecek yıllara ışık tutması açısından önemli. Kasım ayında yaklaşık yarım milyon turistin tatil yapabildiği Antalya'da gerek hava sıcaklıkları gerek şehirdeki etkinlikler ile daha kuvvetli bir şekilde duyuruldukça turizmin yan sezonlara yayılmasına ve daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Ekim- kasım dönemini kapsayan sonbahar döneminde Antalya'ya son 3 yılda gelen ziyaretçi sayısı 2023 yılında 2 milyon 288 bin, 2024 yılında 2 milyon 534 bin, 2025 yılında 2 milyon 702 bin kişi" dedi.

ANTALYA'NIN 5 BÜYÜK PAZARI

Bu yıl 11 ayın sonunda Antalya'ya gelişlerde Rusların 4 milyon, Almanların 3,5 milyona yaklaştığını dile getiren Yavuz, "Bu her iki ülkeden de pandemiden beri en yüksek sayı oldu. İngiltere geçen senenin biraz altında kalmasına rağmen 1,5 milyonun üzerinde gelişle üçüncü sıradaki yerini korudu. Son yılların parlayan yıldızı Polonya geçen senenin üzerinde 1 milyon 270 bin turistle dördüncü olurken, ilk kez 1 milyon sınırını aşan gurbetçiler beşinci sırada yer aldı" diye konuştu.

UKRAYNA YENİDEN ANTALYA SAHNESİNDE

100 binin üzerinde turist getiren 20 ülkeden 10'u geçen seneki rakamların üzerine çıkarken, diğerlerinin geçen yılın altında kaldığını ifade eden Recep Yavuz, "Geçen seneye göre en yüksek artış yüzde 23 ile Ukrayna'da gerçekleşti. İlk 11 ayda 421 bin Ukrayna vatandaşı Antalya'ya tatile geldi. Savaş öncesi 1 milyonun üzerinde seyreden Ukrayna pazarının bu hızlı artışı, Antalya için önemli moral kaynağı oldu. İlk 20 içerisindeki en büyük düşüş yüzde 15 ile Kazakistan'da gerçekleşti. Yüzde 51'lik kayıpla Antalya'ya gelişlerdeki en yüksek düşüş ise savaşın gölgesinde kalan İran pazarında yaşandı" dedi.

GURBETÇİLER ARTIK 'ANTALYA' DİYOR

Antalya turizminin en önemli kaynaklarından biri haline gelen gurbetçilerin, her geçen yıl tatil tercihlerini Antalya'dan yana kullandıklarına dikkati çeken Yavuz, "2025 yılının 11 ayında 1 milyonun üzerinde gurbetçi Antalya'da tatil yaptı. Ağırlıklı yüksek sezon olmakla birlikte ekim- kasım aylarında da gurbetçi akını sürdü. Ekim ayında 101 bin, kasım ayında 72 bin gurbetçi tatil için Antalya'ya geldi. Geçen yıllarda 11 ay sonunda Antalya'ya gelen gurbetçiler 2021'de 327 bin, 2022'de 638 bin, 2023'te 870 bin, 2024'te 947 bin ve 2025 yılında 1 milyon 30 bin oldu. Son 5 yılda 3 milyon 800 bin gurbetçi Antalya'ya tatil için geldi. Rakiplerine göre Antalya'nın en büyük avantajlarından biri krizli dönemlerde dahi hız kesmeden gelen gurbetçilerin sayısının her yıl artması" diye konuştu.