Antalya turizmi 6 milyon 250 bini geçti; Rusların ilk tercihi Türkiye ve Antalya

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın 2025 yılı ilk 6 aylık dönemdeki toplam turist sayısının 6 milyon 250 bini geçtiğini açıkladı. En çok turist gelen ülkelerin Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olduğunu belirten Kavaloğlu, "Rusların açık ara tercih ettiği ilk destinasyon Türkiye ve Antalya" dedi.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, çok güzel ama çok zor bir coğrafyada turizm faaliyetinde bulunduklarını söyledi. Turizmin milli bir sektör olduğunu aktaran Kavaloğlu, "Genellikle siyasetin üzerinde olması gerekiyor ama etrafımızdaki savaşlar, gerginlikler turizmi ciddi anlamda etkiliyor. Tüm bunlara rağmen 30 Haziran rakamları, Antalya'da 6 milyon 250 bin kişiyi geçti. Hemen hemen geçen seneyle aynı rakamlarda. Bu senenin başında 18 milyon hedefi koymuştuk. Tabii ki bu gerginliklerden, savaş ortamından sonra yeni hedefimiz geçen seneki sayının tutması ve önüne geçmemiz. Dolayısıyla geçen sene elde ettiğimiz 17 milyonun gerçekleşmesi bizi ciddi anlamda mutlu edecek" dedi.

'EN DEĞERLİ İKİ AY TEMMUZ-AĞUSTOS'

Temmuz ve ağustosun turizm sektörü için çok değerli iki ay olduğunu söyleyen Kavaloğlu, "Geçen sene temmuz ayında Antalya'ya yaklaşık 2 milyon 800 bin kişi geldi. Bu rakama ulaşmamız temel hedefimiz. Çünkü yüksek sezon diye adlandırdığımız bu iki ay, karlılıklarımızın neredeyse yüzde 50'den daha fazlasını yaptığımız dönem. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları, karlılıklarımızın yüzde 80-85'ini oluşturuyor. Ama temmuz ağustos hemen hemen yarısını yaptığımız iki ay. Dolayısıyla bu iki aydaki performansımız bütün yıllı belirleyecek diyebilirim" diye konuştu.

'TURİSTİN YÜZDE 10-15'İ OTELLERDE KONAKLAMIYOR'

Yılın ilk 6 aylık döneminde her şeye rağmen geçen seneyle aynı rakamı elde etmekten mutlu olduklarını kaydeden AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "Bir de şunu gözden kaçırmamak lazım. Elimizde olmayan bazı sebepler var. Yani konaklamalarda 2023'e göre 2024'te bir tam güne yakın yabancıların konaklaması azalmıştı. Yani gecelemelerde de azalma var. Gelen turistin yaklaşık yüzde 10-15'i otellerde konaklamıyor, farklı yerlerde konaklıyor. Turizm konutlarında, kendi konutlarında konaklayanlar var. Dolayısıyla böyle bir rakamın otellerde konaklamadığını düşünürsek, doluluklarda bazı bölgelerde ciddi problem yaşanıyor. Ama Antalya'nın geneline bakıldığında bu problem yok gibi gözüküyor. Bazı bölgelerde doluluklar geçen seneye göre daha düşük seyrediyor" dedi.

'İKİ BAYRAMLI HAZİRAN AYI BAŞARILI GEÇTİ'

Haziranın nisan gibi başarılı bir ay olduğunu ifade eden Kavaloğlu, "Neden başarılı bir ay? Nisan ayı biliyorsunuz Ramazan Bayramı ve Paskalya ile peş peşe gelmişti. Haziranda Kurban Bayramı ile Almanların Yortu bayramı dediğimiz Pfingsten tatilleri aynı periyoda geldi. Geçen sene 3 Haziran'da Alman tur operatörü FTI iflasını vermişti. O dönemde 3'ü ile 10'u arasındaki turistleri ağırladık ama FTI aracılığıyla rezervasyon yaptıran turistler haziran ayında gelememişti. Bir de 15 Haziran- 15 Temmuz arasında Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da düzenlendiği için yine Alman gelişlerinde azalma olmuştu. Dolayısıyla bu haziran ayında savaş hali haricinde çok büyük problem yaşamadık, kafa kafaya çıktık" diye konuştu.

'EYLÜL-EKİM AYLARI DA İYİ GÖZÜKÜYOR'

Haziran sonu itibarıyla gelen 6 milyon 250 bin turist rakamını çok önemsediğini dile getiren Kavaloğlu, "Çünkü bütün zorluklara rağmen bu geçen senenin altına düşmememiz bizim için çok değerli. Ama performansımızdaki başarıyı temmuz- ağustos ayları belirleyecek. Eylül- ekim çok güzel gözüküyor. Kasım ayında sezonun uzayacağını düşünüyoruz. Kasımın sonuna kadar sezon uzayacak. İklim şartları da buna el verecekmiş gibi gözüküyor" dedi.

'TURİZMDE ÇOK CİDDİ DİRAYET VAR'

Antalya'nın 1 numaralı pazarı Rusya ile eskiden üç numaralı pazar olan Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesine de değinen Kavaloğlu, "Rakibimiz olan ülkelerden herhangi biri, bizim yaşadığımız üçlü, dörtlü, beşli problemlerin sadece birini bile yaşasa iki yıl kendine gelemez. Bizim turizmde çok ciddi dirayetimiz var diyorsak, turizm yatırımcısıyla, çalışanıyla, kamuyla, belediyeyle, yerel yönetimle, merkezi yönetimle, turizmin başarısının ana kaynağında, ana omurgasında bu dirayet var. Tabii her dönem zorlukların seviyesi arttıkça çok büyük problemleri birlikte atlatabilmiş bir sektörüz. Ama şimdi İsrail-İran gerilimi, İsrail'in Filistin'e saldırıları halen devam ettiği için açıkçası zor bir döneme girdik. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması zaten çok büyük bir problem. Çünkü bizim için çok önemli bir kaynak pazar" ifadelerini kullandı.

'RUSLARIN İLK TERCİHİ TÜRKİYE VE ANTALYA'

Rusların açık ara tercih ettikleri ilk destinasyonun Türkiye ve Antalya olduğunu da belirten Kaan Kavaloğlu, şunları söyledi:

"Biz Avrupa'da ne İngiltere'nin ne Almanya'nın, yani bizim için önemli pazarların birinci sırada tercih ettikleri destinasyon değiliz. Ama Rusların, Ukraynalıların 1 numaralı destinasyonuyuz. Ayrıca yüzümüzü güldüren Polonya ve İngiltere rakamları iyi geliyor. Ama hem Rusya hem Almanya'dan beklediğimiz artışı halen yapabilmiş değiliz. Onun için temmuz ayı çok değerli ve önemli diyorum. Haziran sonu itibarıyla Rusya ile Almanya başı çekiyor. Üçüncü sırada İngiltere, sonra Polonya geliyor."

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,