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Antalya, TUI Avusturya'nın 2026 sonbahar tercihlerinde ilk sıraya yerleşti

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Antalya, TUI Avusturya'nın 2026 sonbahar tercihlerinde ilk sıraya yerleşti
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TUI Avusturya'nın 2026 sonbahar verilerine göre Antalya, kısa ve orta mesafeli tatil destinasyonları arasında ilk sırada bulunuyor. Şirket müşterilerinin yarısından fazlası her şey dahil tatili seçerken, müşterilerin yaklaşık yarısını aileler oluşturdu.

ANTALYA, TUI Avusturya'nın 2026 sonbahar tatili verilerinde kısa ve orta mesafeli destinasyonlar arasında ilk sırada yer aldı. Şirket müşterilerinin yarısından fazlası, her şey dahil tatili seçti. 2025'te Türkiye'ye gelen Avusturyalı ziyaretçi sayısı yüzde 2,59 artışla 563 bin 35'e, Antalya'ya gelenlerin sayısı yüzde 3,84 artışla 190 bin 113'e ulaştı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Avusturya pazar analizinde, Antalya'nın sonbahar turizmindeki konumu ve uzun dönemli ziyaretçi verileri değerlendirildi. TUI Avusturya'nın sonbahar tatili tercihlerinde ilk sıradaki Antalya'yı, Hurghada, Girit, Larnaka ve Gran Canaria izledi.

AİLELER VE HER ŞEY DAHİL ÖNE ÇIKTI

TUI'nin ilgili dönemdeki müşterilerinin yaklaşık yarısını aileler oluştururken, yarısından fazlası her şey dahil tatili tercih etti. Orta mesafeli seyahatlerde kişi başı ortalama harcama, yaklaşık 1250 avro olarak açıklandı. Bu tutarın şirketin ilgili dönem müşteri grubunu yansıttığı belirtilen analizde, Antalya'nın Avusturya pazarındaki rekabet gücünün yaz aylarının ötesine uzanabildiği kaydedildi. Sonbaharda aile tatili, güneş ve hizmet kapsamının önceden bilindiği tatil paketlerinin öne çıktığı belirtildi.

TÜRKİYE BÜYÜDÜ, ANTALYA'NIN PAYI GERİLEDİ

Avusturya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 2010-2025 döneminde yüzde 12,5 artarken, Antalya'ya gelenlerin sayısı yüzde 25,7 azaldı. Antalya'nın, Türkiye toplamındaki payı yüzde 51,17'den yüzde 33,77'ye geriledi. Buna karşılık 2025'te yıllık bazda her iki destinasyonda da büyüme kaydedildi. Türkiye'ye gelen Avusturyalı ziyaretçi sayısı yüzde 2,59 artışla 563 bin 35'e, Antalya'ya gelenlerin sayısı yüzde 3,84 artışla 190 bin 113'e ulaştı. Antalya'nın son yıldaki ziyaretçi sayısı, 267 bin 467 kişiyle en yüksek seviyeye ulaşılan 2011'in yaklaşık yüzde 28,9 altında kaldı.

DAHA AZ SEYAHAT, DAHA FAZLA HARCAMA

Analizde yer alan verilere göre; Avusturya'da 2025'te toplam tatil seyahatleri yüzde 1,8 azalarak 27,04 milyona, yurt dışı tatil seyahatleri yüzde 1,6 düşüşle 14,3 milyona geriledi. Buna karşılık yurt dışı seyahat harcamaları nominal olarak yüzde 4,2 artarak 15,94 milyar avroya ulaştı. Harcama toplamının tatillerin yanında iş seyahatleri ve günübirlik ziyaretleri de içerdiği belirtilirken, artışın fiyat değişimleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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