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Antalya'nın yüksek kesimlerinde badem ağaçları erken çiçek açtı

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Antalya'nın yüksek kesimlerinde güneşe aldanan badem ağaçları erken çiçek açtı

Badem ağaçların erken gelen yazla renk cümbüşü yaşıyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi Alaçeşme Mahallesi'nde güneşli günler yaşanırken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Çiftçiler, erken açan çiçeklerin bademlere zarar vermesinden endişe ediyor.

Alaçeşme Mahallesi Muhtarı Hasan Uluğkay, kış ayının ılıman geçmesi nedeniyle badem ağaçlarının erken çiçek açtığını söyledi. Badem ağaçlarının en zayıf noktasının, sıcak havaya çabuk aldanmaları olduğunu aktaran Uluğkay, "İnşallah bu durum üreticilerimizi sıkıntıya sokmaz. Eskiden badem ağaçları Nisan ayında açmaya başlardı. İnşallah Mart ayında muhtemel bir soğuk havada çiçekler dökülmez" dedi.

Havaların sıcak olmasından dolayı ağaçların aldandığını belirten Uluğkay, "Normalde mart ayının sonunda nisan ayına doğru açması gerekirken, havaların sıcak olmasından dolayı ağaçlar aldanıyor. Bu açan bademlerin meyvesinin olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü önümüzde daha kar yağıp don olacaktır. Badem çiçeklerini tamamen dökecektir. Eskiden bu aylarda Akseki bölgesinde badem çiçekleri açmazdı. Son yıllarda havalardan dolayı erken açmaya başladı. Buranın rakımı bin 50 civarındadır. İklimler kaydı. Geçen yıl çiçekler zamanında çiçek açtığı için bol miktarda badem olmuştu. Bu yıl geçen önceki yıllardaki randımanı vereceğini tahmin etmiyoruz" diye konuştu.

Havaların ılık gitmesi nedeniyle şubat ayında çiçeklerin açmasının kendilerini şaşırttığını söyleyen Makbule Çelik ise, "Havalar her geçen yıl farklı oluyor. Son yıllarda kar yağışları azaldı. Bu yıl kar yağmadı. Don olmadı. Ilıman hava ile badem çiçekleri bir haftada açtı. İklimlerimiz değişiyor. Küresel ısınmadan dolayı günü gününe uymuyor. Bu yıl geçen yıl aldığımız verimi alacağımızı tahmin etmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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