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Antalya'nın Kaş, Finike ve Gazipaşa İlçelerinde Yeni Vergi Dairesi Müdürlükleri Açıldı

Antalya'nın Kaş, Finike ve Gazipaşa İlçelerinde Yeni Vergi Dairesi Müdürlükleri Açıldı
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Antalya Defterdarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni yapısı çerçevesinde Kaş, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde bağımsız vergi dairesi müdürlüklerinin açıldığını duyurdu. Yeni müdürlükler, mükelleflere daha etkin hizmet sunmayı hedefliyor.

Antalya'nın Kaş, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde vergi dairesi müdürlükleri açıldı.

Antalya Defterdarlığı'ndan yapılan açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığının yeni idari yapılanması kapsamında daha önce malmüdürlükleri bünyesinde gelir servisi olarak hizmet veren, bağlı vergi dairelerinin yerine bağımsız vergi dairesi kurulması kapsamında Gazipaşa, Finike ve Kaş ilçelerinde yeni vergi dairesi müdürlüklerinin kurulduğu belirtildi.

Yeni müdürlüklerin bugün itibarıyla hizmet vermeye başladığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu ilçelerimizin sosyo-ekonomik gelişimi, mükelleflerimizin sayısı, işlem hacmi dikkate alındığında hizmete açılan yeni vergi daireleri ile mükelleflerimize daha etkin ve verimli hizmet sunulması sağlanacaktır." ifadelerini yer verildi.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel
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