Haberler

Yasa dışı bahis operasyonunda 12 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 1,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

ANTALYA merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 1,3 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada; yasa dışı bahis suçu işlediği öne sürülen 17 şüphelinin banka hesaplarında, 1 milyar 325 milyon 509 bin 974 TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi. Hareket geçen ekipleri operasyon düzenledi. Antalya merkezli 6 ilde bugün düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 100 bin TL ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 4'ünü yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, işte ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü

Metrelerce uzaktan görenlerin bile dizleri titredi
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Caine ile görüştü

Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası

Biri bu sapığı durdursun! İki kez istismar etti yetmedi bir de kaçırdı
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı

Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı, bir de başında bekledi!
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı

Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
Bitget kripto fenomenleriyle Türkiye’deki tanıtımlarını sürdürüyor

Bitget kripto fenomenleriyle Türkiye’deki tanıtımlarını sürdürüyor
Erdoğan karşıladı, Trump Türkçe konuştu: Merhaba asker

Trump'tan sürpriz hareket! Tören mangasına Türkçe seslendi