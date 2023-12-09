Antalya Kütüphanesi, Bakan Ersoy tarafından hizmete açıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 bin metrekarelik alanı, 2500 kişilik kapasitesi ve 10 kilometrelik raf uzunluğu ile Akdeniz bölgesinin en büyüğü olan Antalya Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Bakan Ersoy, 'AK Parti iktidarı kütüphanelere çok önem veriyor. Kütüphaneler ülkemizin ilçelerini, köyleri, her yerini süslüyor" dedi.

Kepez Belediyesi tarafından ilçede yapımı tamamlanan 9 bin metrekare alan üzerine kurulu 1 milyon kitap kapasiteli Antalya Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve eşi Ayşe Tütüncü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar ve davetlilerin katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel 100 kütüphane projesinin sonlarına gelindiğini söyledi. Antalya Kütüphanesi'nin Akdeniz bölgesinin en büyük kütüphanesi olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, 'Antalya'yı daha da modern turizm ve kültür merkezi haline getirme çalışmalarımız devam ediyor. Tarihte kütüphaneleri ile anılan İskenderiye, Bağdat, Kahire, İstanbul gibi pek çok yer var. AK Parti iktidarı da kütüphanelere çok önem veriyor. Kütüphaneler ülkemizin ilçelerini köyleri her yerini süslüyor" dedi.

'HAKKI OLMASINA RAĞMEN BAKANLIKTAN DESTEK ALMADI'

Antalya Kütüphanesi'nin yapımında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün bakanlıktan hiçbir destek almadığını da kaydeden Bakan Ersoy, '10 kilometre raf uzunluğu, 400 bin kitabıyla sayılı kütüphanelerin ön sıralarında yer alıyor. Türk kütüphaneciliğine büyük katkı sağlandı. 'Kaynak yok' diyerek bahanelere sığınmak yerine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'de en büyük kütüphaneyi hayata geçirdi. Bakanlıktan kaynak istemedi. Hakkı vardı ama talep etmedi" diye konuştu. Bakan Ersoy, 9 bin metrekare alana sahip Antalya Kütüphanesi'nden daha büyük bir kütüphanenin de bakanlık olarak yakın zamanda yapımına başlayacaklarını söyledi.Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın çok büyük ve daha çok kütüphaneye ihtiyaç olduğunu söyledi. Önceleri kütüphanelerin dönem ödevlerinin yapıldığı yerler olduğunu belirten Vali Şahin, 'Kalın kitaplarda bilgi araştırıldı. Artık kütüphaneler de birer sosyal ev haline geldi. Çocuklarımız, gençlerimiz kendi başlarına telefon ve bilgisayarlarıyla uğraşıyorlar. Mensubu oldukları toplumun kodlarını almaları zorlaşıyor. Kütüphaneleri sosyal merkezler olarak görmek lazım" dedi.Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü de şehrin maddi anlamda imarına katkı sağlamaya çalışırken kültür ve bilimle kenti yarınlara da taşımayı amaçladıklarını söyledi. Modern dünyanın kralının bilgi teknolojileri ve yenilik olduğunu belirten Tütüncü, kraliçenin ise bilim, sanat, kültür olduğunu söyledi. Antalya'nın çok güzel bir kent olduğunu belirten Hakan Tütüncü, 'Akdeniz Bölgesi'nin en büyük kütüphanesi gençlerle dolup taşıyor. Antik dünyada 3 büyük kütüphane var bunlardan ikisi Anadolu topraklarında. Antik kentlerin merkezinde hep bilgi ve sanat var. Maziden aldığımız değerleri geleceğe taşımak için büyük gayret içinde olmamız lazım" diye konuştu. (DHA)