Antalya'da ucuz halı izdihamı: Vatandaşlar ezilmekten son anda kurtuldu Güncel Haberler Antalya'da açılışı yapılan bir mağazada, ilk gününe özel ucuz halı kampanyası izdihama neden oldu. Saatlerce kuyruk bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla neredeyse birbirini eziyordu. Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı üzerindeki bir halı mağazasında, 1 hafta öncesinden açılışa özel indirim uygulanacağı reklamları yapıldı. Açılış günü geldiğinde ise dün sabah erken saatlerde mağaza önünde uzun kuyruk oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye akın eden vatandaşlar, mağazanın girişinde izdihama neden oldu. HALILAR KISA SÜREDE TÜKENDİ Mağaza yetkilileri birer tane alınması yönünde uyarılarda bulundu. Mağazadaki halılar kısa sürede tükendi. Mağaza önündeki kuyruk ve izdiham cep telefonu kameralarına yansıdı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin Antalya Ekonomi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da ucuz halı izdihamı: Vatandaşlar ezilmekten son anda kurtuldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.