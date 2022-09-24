Antalya'da ucuz halı izdihamı: Vatandaşlar ezilmekten son anda kurtuldu
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Antalya'da açılışı yapılan bir mağazada, ilk gününe özel ucuz halı kampanyası izdihama neden oldu. Saatlerce kuyruk bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla neredeyse birbirini eziyordu.
Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı üzerindeki bir halı mağazasında, 1 hafta öncesinden açılışa özel indirim uygulanacağı reklamları yapıldı. Açılış günü geldiğinde ise dün sabah erken saatlerde mağaza önünde uzun kuyruk oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye akın eden vatandaşlar, mağazanın girişinde izdihama neden oldu.
HALILAR KISA SÜREDE TÜKENDİ
Mağaza yetkilileri birer tane alınması yönünde uyarılarda bulundu. Mağazadaki halılar kısa sürede tükendi. Mağaza önündeki kuyruk ve izdiham cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Güncel