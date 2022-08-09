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Antalya haberi: Antalya'da Moldovalı turist havuzda boğuldu

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Antalya haberi: Antalya'da Moldovalı turist havuzda boğuldu

Antalya haber... Antalya'nın Alanya ilçesinde Moldova uyruklu turist, otelin havuzunda boğuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Moldova uyruklu turist, otelin havuzunda boğuldu.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Pavel Dragancea (53) havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan Dragancea, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dragancea'nın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA / Mert Cantürk - Güncel

Antalya Moldova Alanya turist Güncel Haberler

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