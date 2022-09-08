Antalya gündem haberleri | AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti
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Edinilen Antalya gelişmesine göre AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafına ziyarette bulundu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafına ziyarette bulundu.
Yıldırım, Dokuma Park'taki Antalya Bilim Merkezi'nde STK temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Akdeniz Sanayi Sitesi'ne geçerek buradaki esnaflarla bir araya geldi.
İş yerlerini gezen Yıldırım, esnaflarla sohbet etti.
Yıldırım'a AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, İbrahim Aydın ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü eşlik etti.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel