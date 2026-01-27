İyi Partili Poyraz'dan Afet Bölgesi İlanı, Çiftçiye Destek ve Borç Ertelemesi İçeren Kanun Teklifi

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, 22 Ocak 2026 tarihinde Antalya'da meydana gelen aşırı yağışların yol açtığı sel ve taşkınların ardından, afet bölgesi ilanı, çiftçilere destek sağlanması ve borçların ertelenmesini içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, teklif gerekçesinde Antalya'nın Kumluca, Demre ve Kaş ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde sel ve taşkınlar yaşandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın konut, işyeri, tarla ve barınak gibi malvarlıklarında önemli zararlar meydana gelmiştir" dedi.

Afetin tarımsal üretimi doğrudan etkilediğine dikkati çeken Poyraz, "Aynı afet, tarımsal üretimin ana omurgasını oluşturan sera alanları, ekili tarım arazileri, ürünler, tarımsal ekipman ve üretim altyapısı üzerinde ağır kayıplar doğurmuştur" ifadelerini kullandı. Poyraz, afetlerin yalnızca ürün kaybı olarak görülemeyeceğini vurgulayarak, "Sel ve taşkınlar üretim döngüsünü kesintiye uğratmakta, çiftçinin nakit akışını bozmakta ve borçluluğu artırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Selden etkilenen çiftçiler için destek ve borç ertelemesi

Kanun teklifiyle, 7269 sayılı Kanun kapsamında afet bölgesi ilanı yapılması ve selden zarar gören yurttaşların yardımlardan yararlandırılması amaçlanıyor. Teklifte, "Antalya ilinin Kumluca, Demre ve Kaş ilçeleri başta olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihi ve devamında meydana gelen aşırı yağıştan etkilenen ilçelerin afet bölgesi ilan edilmesi" öngörülüyor.

Teklifte ayrıca, tarımsal desteklerin sigorta şartına bağlanmaması isteniyor. Gerekçede, "Afet bölgesi ilan edilen yerlerde sigortalı olsun olmasın zarar gören tüm çiftçilere devlet desteği sağlanması bir zorunluluktur" denildi. Bu kapsamda, TARSİM sigortası bulunmayan çiftçilerin de destekten yararlanması hedefleniyor.

Poyraz'ın teklifinde, çiftçilerin borç yüküne de işaret edildi. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer bankalara olan tarımsal kredi borçlarının faiz işletilmeksizin en az bir yıl ertelenmesi öngörülürken, "Afetten dolayı gelirini kaybeden üreticinin daha da kırılgan hale gelmemesi ve yeniden üretime dönebilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Prim borçlarına erteleme ve altyapı iyileştirmesi

Kanun teklifiyle, afetten zarar gören çiftçilerin SGK ve Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının da bir yıl süreyle ertelenmesi planlanıyor. Gerekçede, "Sağlık güvencesinin sürdürülmesi sosyal devlet ilkesinin doğal bir gereğidir" denildi.

Teklifte, Antalya'da sık sık yaşanan sel ve taşkınların altyapı eksikliklerinden kaynaklandığı belirtilerek, "Dere ıslahlarının Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun biçimde hızla yapılması ve elektrik başta olmak üzere altyapının iyileştirilmesi" hükme bağlanıyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen yurttaşların ve çiftçilerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan korunması hedefleniyor.