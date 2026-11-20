Cop31'DE MÜZAKERELER YARINA UZADI

Antalya'da Cop31'in 20 Kasım akşamı gerçekleştirilen kapanış genel kurulunda müzakerelerin henüz tamamlanmadığı açıklandı. Genel kurulda konuşan COP31 Başkanı Murat Kurum, iki haftadır yoğun müzakereler yürüten ülke temsilcilerine teşekkür ederek, "Bitiş çizgisine yakınız. Ancak henüz oraya varmış değiliz. Görüşlerinizi dinledik ve konsensüs sağlamak için yoğun biçimde çalışıyoruz" dedi.

KRİTİK BAŞLIKLARDA MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Tarafların uzlaşma sağlanması için yapıcı bir yaklaşım sergilediğini belirten Kurum, "Birçoğunuzun köprü önerileri üzerinde birlikte çalıştığını biliyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Başta adil geçiş, finansman, azaltım ve uyum olmak üzere sonuçlandırmamız gereken önemli başlıklar hala önümüzde duruyor. İlerleme kaydediyoruz ve metinleri sonuçlandırmak için ihtiyaç duyduğumuz noktaya yaklaştığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ TASLAK YARIN YAYIMLANACAK

Müzakerelerin gece boyunca teknik düzeyde devam edeceğini açıklayan Kurum, "Gece yarısından itibaren ekiplerimiz gündemin tamamındaki sonuçları derleyip hazırlamaya çalışacaktır. Pozisyonlarınızı netleştirmek için taraflara ulaşabiliriz. Ancak bunu gece yarısından önce yapacağız. Gece yarısına kadar bizden haber almazsanız lütfen dinlenmeye çekilin. Başkanlık öncülüğündeki kararın üçüncü taslağı, tüm geri bildirimlerinizi yansıtabilmemiz için diğer metinlerle birlikte yarın yayımlanacaktır" dedi. Kurum, delegelerin 21 Kasım sabahı saat 09.00'dan önce toplantı salonunda bulunmalarını gerektiren bir durum olmadığını belirterek oturuma ara verildiğini duyurdu.

COP32 ETİYOPYA'DA DÜZENLENECEK

Genel kurulda, gelecek yıl Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenecek COP32'nin ev sahibi ülke adına Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos da konuştu. COP31'e ev sahipliği yapan Türkiye'ye ve Bakan Murat Kurum'a teşekkür eden Timothewos, müzakerelerdeki katkıları nedeniyle Chris Bowen'a da teşekkür etti. Timothewos, "Gerçekten maraton koşucuları gibiyiz. COP'ta artık bayrak yarışındayız. O yüzden COP31'de bir sonraki ayağı Antalya'dan Addis Ababa'ya uzanan bir süreçle ele almak istiyoruz" dedi.

ANTALYA'DAKİ KARARLARIN ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK

COP32'nin iklim eylemini ekonomik kalkınmayla birlikte ilerletmeyi hedeflediğini belirten Timothewos, kapsayıcı ve şeffaf bir müzakere süreci yürüteceklerini söyledi. Antalya'daki müzakerelerin sonuçlarını ileri taşımayı amaçladıklarını ifade eden Timothewos, azaltım, uyum, kayıp ve zarar, adil geçiş, şeffaflık ve özellikle iklim finansmanına erişim konularına odaklanacaklarını kaydetti. Timothewos, ikinci küresel durum değerlendirmesinin teknik değerlendirme sürecine de önem vereceklerini belirterek, tüm tarafları Addis Ababa'ya davet etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı