Antalya'da Yan Yana Bulunan 2 Gecekondu Yangında Küle Döndü

ANTALYA'da yan yana bulunan 2 gecekondu çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6022 sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan dumanların ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gecekondu da başlayan yangın hemen yanında bulunan bir diğer gecekonduya sıçrarken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangında, 2 gecekonduda tamamen kullanılmaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Ekipler, yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.(DHA)