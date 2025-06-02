Antalya'da Uygunsuz Şartlarda Taşınan 700 Kilogram Peynir İmha Edildi

Antalya'da Uygunsuz Şartlarda Taşınan 700 Kilogram Peynir İmha Edildi
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Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde soğuk zincirle taşınması gereken 700 kilogram peynir, sağlıksız koşullarda nakledildiği için imha edildi. Taşıyan firmaya da idari ceza uygulandı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde soğuk zincirle taşınması gereken, ancak uygunsuz koşullarda nakledilen 700 kilogram peyniri imha etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ve güvenlik ekipleri, yolcu indirme peronlarında gerçekleştirdikleri denetim sırasında bir otobüs firması tarafından indirilen sekiz koli ve dört çuvalı kontrol etti. Kolilerde, soğuk zincirle taşınması gereken 400 kilogram dil peyniri; çuvalların içinde ise bidonlara doldurulmuş 300 kilogram tulum peyniri tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

TAŞIYAN FİRMAYA CEZA

Yapılan kontrollerde, peynirlerin uygun sıcaklıkta taşınmadığı, sağlıksız koşullarda nakledildiği ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu belirlendi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında peynir tebliğine aykırılık nedeniyle tutanak tutuldu ve taşıyıcı firmaya idari ceza uygulandı.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali denetimlerine ilişkin bilgi veren Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, "Sabah saatlerinde terminale indirilen 400 kilo dil peyniri ve 300 kilo tulum peyniri usulsüz şartlarda taşındığından dolayı Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verildi. İncelemelerini yapan ekipler, uygunsuz sıcaklıkta olduğundan dolayı imhaya karar verdi. Belediyemizin atık yönetimi çöp aracı ile imhası gerçekleştirilmiştir" dedi.

Haber -Kamera: ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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