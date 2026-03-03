Haberler

Antalya'da kooperatif ve pazarcılar odasına 'rüşvet' ve 'dolandırıcılık' operasyonunda 74 gözaltı

Antalya'da kooperatif ve pazarcılar odasına 'rüşvet' ve 'dolandırıcılık' operasyonunda 74 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Semt Pazarcılar Odası'nda yapılan usulsüzlüklere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 84 şüpheliden 74'ünü gözaltına aldı. Operasyon sırasında 42 milyon TL'lik kamu zararı tespit edildi.

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada 84 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı, 10'u aranıyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturmada, kooperatif ve oda üzerinden çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, kredi kullanımına uygun olmayan kişilerin, Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırılarak pazarcılar odasına üye yapıldıkları, bu yolla kooperatiften devlet destekli esnaf kredisi kullandırıldığı belirlendi. Ayrıca kredi kullanacak kişilere ipotek gösterebilmeleri için usulsüz araç devir işlemleri yapıldığı, bu yöntemle yüksek tutarlı kredilerin çekilmesinin sağlandığı öne sürüldü. Kullandırılan krediler karşılığında şüphelilerden yüzde 10 oranında komisyon alındığı iddialar arasında yer aldı.

YAT VE ARAÇ ALINMIŞ

Kredi borcunu ödemeyen kişilerin ipotek gösterdiği taşınmazların üçüncü kişilere satışının sağlandığı, düşük tutarlı kredilerin kapatılmasının ardından bu taşınmazların yüksek bedellerle yeniden satıldığı tespit edildi. Pazarcılar Odası üzerinden yapılan usulsüz işlemlerle oda bütçesinden para çıkışı yapıldığı, bu paralar karşılığında şüphelilere yat, araç ve taşınmaz alındığı iddia edildi.

AĞABEY- KARDEŞ GÖZALTINDA

Yapılan tespitler doğrultusunda bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı, 10 şüpheli ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında esnaf kredi kooperatifi başkanı Turgut B. ile kardeşi eski pazarcılar odası başkanı Metin B.'nin de bulunduğu öğrenildi. Ayrıca 36 kişinin daha şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasının planlandığı bildirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Diğer yandan, toplamda 42 milyon 709 bin 140 TL kamu zararı oluştuğu belirlendi. Suçtan kaynaklı elde edildiği değerlendirilen 75 milyon TL değerindeki tapulara ve mal varlığına el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı

MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Eski eşinin başkasıyla öpüştüğünü görünce bakın ne dedi

Neden bu kadar şaşırdığını öğrenince hayret edeceksiniz
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...

Katledilen öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
Tarihi maçtan sonra viral olan kare

"Nereden nereye" dedirten kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Savaş sürerken olay görüntü! Doktorundan jet açıklama geldi

Savaş sürerken olay görüntü! Merak edilen soruya yanıt geldi
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen