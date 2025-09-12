Antalya'da Ulaşım ve Kreş Ücretlerine Zam Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında toplu taşıma, okul servisi, kreş ücretlerine ilişkin zam kararları alındı.

Büyükşehir Belediyesi salonunda gerçekleştirilen toplantı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında yapıldı.

Mecliste görüşülen gündem maddeleri arasında ulaşım ücretlerine zam yer aldı. Yapılan oylama ile kentte tam bilet 35, öğrenci 15, emekli ve öğretmen ise 33 lira olurken, çalışma 15 Eylül'den itibaren uygulamaya konulacak.

Mecliste ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri de belirlendi. Yeni tarifeye göre resmi okullarda 0-3 kilometreye 2 bin 700, 3-6 kilometreye 2 bin 800, 6-9 kilometreye 2 bin 900 ve 9-13 kilometre için de 3 bin lira ücret uygulanacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan teklifle belediyeye bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinin aylık ücretleri de artırıldı. Ücretler yeni dönemde merkezi ilçelerde 10 bin lira oldu.

Ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine aylık 1625 lira burs desteği verilmesi kararlaştırıldı.

Antalya'da ikamet eden ve yurtiçindeki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, yapılacak sosyal incelemenin ardından bu destekten yararlanabilecek.