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Antalya'da SUP Eşliğinde Kitap Okuma Etkinliği

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Antalya'da Muratpaşa Gençlik Merkezi gönüllüleri falez kıyısında kürek sörfü (SUP) yaparak kitap okudu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Antalya'da Muratpaşa Gençlik Merkezi gönüllüleri falez kıyısında "Kitap okumanın yeri, zamanı ve yaşı yoktur" sloganıyla, kürek sörfü (SUP) eşliğinde kitap okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, kitap okumanın önemine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla farklı bir etkinliğe imza atıldı.

Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelen Muratpaşa Gençlik Merkezi gönüllüleri, SUP yaparak denize açıldı.

Falez kıyılarına ulaşan gönüllüler, sörf tahtası üzerine oturarak Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanı bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi'nin "Hayatın Sefa'sı" isimli kitabını okudu.

Gönüllülere, sporcu Yurtkölesi de eşlik etti.

Muratpaşa Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız, AA muhabirine, etkinliğin bakanlığın "Kitap Okuma Halkaları" projesi kapsamında yapıldığını söyledi.

Katılımcıların keyifli vakit geçirerek önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirten Yılmaz, "İl Müdürümüz Yavuz Gürhan'ın desteğiyle gönüllü gençlerimizle birlikte kitap okuma alışkanlığına dikkati çektik. Günümüzde çok moda olan kürek sörfü eşliğinde kitap okuyarak gündeme getirmek istedik. Son dönemlerde teknoloji bağımlılığının artması ve kitaba ilginin azalmasına karşı, kitap okumanın yeri, saati ve şeklinin olmayacağını göstermiş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Muratpaşa Gençlik Antalya Spor Spor Güncel Haberler

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