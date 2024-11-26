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Antalya'da Soğuk Havanın Ardından Deniz Keyfi
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Hava sıcaklığının 15 dereceye düştüğü Antalya'da, deniz suyu sıcaklığının 22 dereceye ulaşması bazı tatilcilerin montlarıyla denize girmesine neden oldu.

Montlarıyla geldiler, ısınmak için denize girdiler

Hava sıcaklığı 15 derece ölçülen Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 22 ölçüldü

Bazı tatilciler ve vatandaşlar montla geldikleri sahilde denize girip adeta ısındı

ANTALYA - Hava sıcaklığı 15 derece ölçülen Antalya'da, deniz suyu sıcaklığı 22 derece olunca bazı tatilciler ve vatandaşlar montlarını çıkarıp denize girdi.

Turizm kenti Antalya'da, son 2 gündür sağana ve fırtına sonrası soğuk hava dalgasının etkisi de sürüyor. Yağışlar sonrası Bey Dağ'larının bir kısmı beyaza bürünürken, Kasım ayı ortalarında öğle saatleri 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı 10 derece birden düşerek 15 derece ölçüldü. Tatilciler ve kent sakinleri kışlık montlarını giydi, bazıları ise Konyaaltı Sahili'ne inip 22 derece ölçülen deniz suyu sıcaklığında denize girdi, kimileri de ayaklarını denize soktu.

Sahile gelenlerden Mehmet Baştürk, "Hava serin, deniz suyu sıcak. Denize girenler var, her bünye kaldırmaz. Alışkanlık meselesi. Biz de zaman geçirmek için burada oyun oynuyoruz, güzel havanın da tadını çıkarıyoruz" diye konuşurken, Mustafa Tatar da, havaların artık serinlediğini ancak gençlerin halen denize girebildiğini söyledi.

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre kentte hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Güncel
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