Antalya'daki 'yolsuzluk' soruşturmasının iddianamesinde 'lüks saat' detayı

Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, tutuklu şüpheliler Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, sevgililerine milyonluk hediyeler verdiği ortaya çıktı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; tutuklu şüpheliler Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, sevgililerine milyonluk lüks araçlar ile saatler hediye ettiği kaydedildi. İddianamede lüks saat markasının adının, 167 kez geçtiği görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede, 1 ve 2 numaralı şüpheliler olarak yer alan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı. Soruşturma kapsamında tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, sevgililerine milyonluk hediyeler aldığı kaydedildi.

Muhittin Böcek'in; sevgilisi M.K.'ye lüks otomobilin yanı sıra, 14 bin 500 avro değerinde lüks saat hediye ettiği belirtildi. Mustafa Gökhan Böcek'in, bir dönem sevgili olduğu belediye çalışanı B.G.'ye, lüks otomobilin yanı sıra, 10 bin avro değerinde saat, altın ve gümüş bileklikler, marka çantalar hediye ettiği kaydedildi. Mustafa Gökhan Böcek'in, B.G. ile Dubai'de tatile gittiklerini ifade ettiği de iddianamede yer aldı. Mustafa Gökhan Böcek'in, eşi Zuhal Böcek'e de 11 bin 550 avro değerinde saat ve otomobil hediye ettiği iddianamede yer aldı.

Diğer yandan, Mustafa Gökhan Böcek'in ilk eşi Zeynep Kerimoğlu'nun evindeki aramada ise 3 lüks saat tespit edildi. İddianamede 3 numaralı şüpheli olarak yer alan Kerimoğlu ifadesinde, bu saatlerin evlenmeden önce babası tarafından alındığını ifade etti.

Diğer yandan, Muhittin Böcek'in özel kalem müdürü şüpheli Y.Y.'nin evinde yapılan aramada eşine ait 1 adet lüks saat, kuyumcu U.K.Y. adlı şüphelinin evinde yapılan aramada ise 4 adet lüks saat olduğu belirlendi. Zaman zaman rüşvet malzemesi olarak verildiği kaydedilen lüks saat markasının adının, iddianamede 167 kez geçtiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
