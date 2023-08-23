Antalya'da otomobil bisiklete çarptı, çocuk yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin 10 yaşındaki çocuğun kullandığı bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bisikletli çocuk yaralandı. Çocuğun otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Göllü'nün kullandığı 07 AOC 72 plakalı otomobil Atatürk Kültür Merkezi kavşağına geldiğinde, Atatürk Kültür Merkezi istikametine dönmekte olan 10 yaşındaki Mehmet Şahin'in kullandığı bisiklete çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir anda yeşilden kırmızıya döndü

Kaza sırasında kazaya karışan bisiklet sürücüsüyle birlikte olan arkadaşı, Mehmet Şahin'in yayalara yeşil yanarken kavşaktan dönmeye çalıştığını, aniden kırmızı yanınca otomobilin çarptığını söyledi.

Otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Süleyman Göllü'nün 1.57 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. - ANTALYA