Antalya'da oto tamir ve yedek parça dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında oto tamir ve yedek parça dükkanında hasar oluştu, 4 motosiklet ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Altınova Sinan Mahallesi Antalya Caddesi'ndeki oto tamir ve yedek parça dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dükkandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sebebiyle iş yerinde hasar oluştu, 4 motosiklet ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Dükkan sahibi Tufan Kaymaz, gazetecilere, güvenlik sisteminden telefonuna sürekli uyarı geldiğini ama kontrolde bir şey göremediğini söyledi.

Polisin de haber vermesiyle dükkana geldiğini belirten Kaymaz, "Dükkanım yedek parça malzemelerinin ağırlıklı olduğu bir yerdi. Dükkanda müşteriye ait 4 motosiklet ve otomobili vardı ve hepsi kül oldu. Ortalama 20 milyon lira zararım var, dükkanı 15 gün önce açtığım için de sigorta yaptıramadım." dedi.