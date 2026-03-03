Haberler

Biri otizmli, 2 çocuğuyla eşinden kalan maaşla yaşamını sürdürmeye çalışıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da yaşayan Berna Karataş, otizmli oğlu Ertuğrul ile hiçbir yere bırakacak kimse bulamadığı için çalışamıyor. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eşinden kalan maaş ve çocukları için bakım parasıyla geçinen Karataş, yüksek elektrik faturalarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

ANTALYA'da 1'i otizmli 2 çocuğuyla yaşayan Berna Karataş (34), zor günler geçiriyor. Otizmli oğlu nedeniyle çalışamayan Karataş, hayatını kaybeden eşinden kalan maaşla geçimini sağlamaya çalışıyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Berna Karataş, çocukları 8 yaşındaki Ertuğrul ve 6 yaşındaki Hafsa ile bir süre önce yeni bir eve taşındı. Otizmli oğluyla ilgilenmek zorunda olduğu için çalışamayan Karataş, koronavirüs sürecinde kaybettiği eşinden kalan maaş ve çocukları için bakım parasıyla hayatını idame ettiriyor. Havanın soğuması ile ısınmak için klima çalıştıran Karataş, önce 5 bin, ardından da 12 bin lira tutarında fatura geldiğini söyledi.

'KENDİM BAKMAK ZORUNDAYIM'

Yaşadığı zorlukları anlatan Berna Karataş, çocuklarının bakımı nedeniyle çalışamadığını söyledi. Karataş, "Çocuğum özel gereksinimli olduğu için kimseye bırakma şansım yok, kendim bakmak zorundayım. Rehabilitasyona götürüyorum, spora götürmem gerekiyor. Evde durduğu zaman hareketleri değişiyor. Bu nedenle çalışamıyorum. Babaları koronavirüsten ölmüştü. Onlardan aldığı aylıklar var ve bakım aylığıyla geçiniyorum. Ev, en üst katta olduğu için hiçbir şekilde ısınma şansım yok. Mecbur klima çalıştırmak zorundayım" dedi.

'EVDE MONTLA GEZİYORUZ'

Mevcut durumda ödenmemiş iki faturası bulunduğunu, yetkililerin üçüncü faturanın ardından elektriğin kesileceğini bildirdiğini belirten Karataş, "Şu an bekleyen 2 faturam var. 3'üncüsü de gelirse elektriğin kesileceği söylendi. Evde biri özel, 2 çocuğum var. Isınmayı geçtim, ışığı kapattığımda özel çocuğum karanlıkta kalamıyor. Saldırganlaşıyor, hırçınlaşıyor. Şu an ev içerisinde montla geziyoruz" dedi.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor

Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor
Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu
Tarihte bir ilk! Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etti

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken tarihte bir ilk yaşandı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar

Tartışma yaratan görüntüler!