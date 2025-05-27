Antalya'da Öğrencilere Uygun Fiyatlı Yemek Hizmeti: Öğrenci Kent Lokantası Açıldı

Antalya'da Öğrencilere Uygun Fiyatlı Yemek Hizmeti: Öğrenci Kent Lokantası Açıldı
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Kepez Belediyesi, Antalya'da öğrenciler için uygun fiyatlı yemek sunan Öğrenci Kent Lokantası'nı açtı. Lokanta, ekonomik zorluklar yaşayan gençlere destek olmayı hedefliyor ve günlük dört çeşit yemek 75 lira ücretle sunulacak.

Antalya'da öğrencilere uygun fiyatla yemek hizmeti sunmak amacıyla Kepez Belediyesi tarafından Öğrenci Kent Lokantası açıldı.

Antalya Kütüphanesi'nin yanında hizmete giren lokantanın açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ekonomik şartların gençlerin yaşamını zorlaştırdığını söyledi.

Öğrencilik yıllarında yaşadığı zorlukları anlatanKocagöz, "Biz bu yola çıkarken Kepez'de kimse yatağa aç girmesin dedik. Gençlerimizin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu kent lokantası, hep birlikte üreten, hep birlikte paylaşan bir anlayışın eseridir." dedi.

Lokantanın 126 metrekare kapalı, 45 metrekare açık alana sahip olduğunu belirten Kocagöz, aynı anda 100 kişiye hizmet verilebildiğini kaydetti.

Öğle yemeklerinin 12.00-14.00 saatlerinde servis edileceğini aktaran Kocagöz, dört çeşit yemeğin 75 lira ücretle sunulacağını da sözlerine ekledi.

Kocagöz, diğer saatlerde ise Kepez Vakfı'na ait "Dilim Cafe"lerde çay, kahve ve atıştırmalık hizmeti sunulacağını kaydetti.

Lokantada sunulan yemeklerin Kepez Vakfı tarafından hijyenik koşullarda üretildiğini vurgulayan Kocagöz, projeye katkı sağlayan hayırseverlere ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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