Antalya'da korsan taşımacılık yapan sürücüye 28 bin lira ceza kesildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişiye 28 bin 532 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişiye 28 bin 532 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında durdurulan 07 K 3343 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alman uyruklu S.G. ve I.J. kendilerini Tekirova Mahallesi'nden Kemer'e götürmesi için 70 avro karşılığında sürücü E.G. ile anlaştıklarını belirtti.

Yapılan işlemlerin ardından sürücüye toplam 28 bin 532 lira para cezası kesilerek, araç 60 gün trafikten men edildi.