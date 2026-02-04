Haberler

Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da polis ekipleri, genel güvenlik ve kamu sağlığını korumak amacıyla konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde birçok işletmeye ceza uygulandı.

Antalya'da polis ekiplerince konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Kentte 93 ekip ve 239 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı denetimlerde, 792 konaklama tesisi, 67 kayıtsız günübirlik ve 51 araç kiralama firması kontrol edildi.

KABİS kaydı olmaksızın araç kiralamak ve sözleşme kayıtlarını usulüne uygun tutmamaktan 2 araç kiralama firmasına, anlık veri göndermediği tespit edilen 8 işletmeye, çalışan bildirimi yapmamaktan 3 işletmeye, kayıtsız konaklama yaptırmaktan ise 15 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler