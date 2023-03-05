Antalya'da kayınpederinin silahla vurduğu damat öldü Güncel Haberler Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada kayınpederi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada kayınpederi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Mehmet A. (62) ile Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkisindeki evine gelen damadı Himmet Keskin (29) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A, evdeki av tüfeğiyle ateş açarak damadını ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Mehmet A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bu arada Mehmet A'nın, damadı Himmet Keskin hakkında bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Çiftlik Antalya Güncel Haberler

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