Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma tarafından 3 farklı adrese kaçak tütün operasyonu düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bazı adreslerde kaçak tütün ve mamullerinin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, 5 milyon 960 makaron, 15 kilo kaçak tütün, 7 elektronik sigara likiti ve 50 bandrolsüz puro ele geçirildi.