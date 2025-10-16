Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Antalya'da jandarma, kaçak tütün ve mamullerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 milyon 960 makaron, 15 kilo kaçak tütün ve çeşitli tütün ürünleri ele geçirdi.
Antalya'da jandarma tarafından 3 farklı adrese kaçak tütün operasyonu düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bazı adreslerde kaçak tütün ve mamullerinin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmada, 5 milyon 960 makaron, 15 kilo kaçak tütün, 7 elektronik sigara likiti ve 50 bandrolsüz puro ele geçirildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel