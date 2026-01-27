Hortum Antalya'yı yıktı geçti

Antalya'nın batı ilçeleri akşam saatlerinde etkili olan hortum, fırtına ve sağanak yağışla adeta felaketi yaşadı. Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta birçok evin çatısı uçtu, seralar zarar gördü, araçlar hasar aldı. Şiddetli hava koşulları kent merkezinde de hayatı durma noktasına getirdi.

BATI İLÇELERİNDE HASAR BÜYÜK

Hortumun en etkili olduğu Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde evlerin çatıları ve trafik levhaları yerinden sökülürken, elektrik direkleri zarar gördü, çok sayıda ağaç devrildi. Bölgedeki seralarda da ciddi hasar oluştu.

Finike sahil yolunda devrilen bir trafik levhası, seyir halindeki bir araca çarparak maddi hasara yol açtı.

KAŞ'TA 10 EV ZARAR GÖRDÜ

Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen Mahallesi'nde hortum nedeniyle yaklaşık 10 ev zarar gördü. Mahalle Muhtarı Mevlüt Küçükkaya, hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirterek, "Can kaybının olmaması tek sevindirici taraf" dedi.

SERALARDA İNCELEME BAŞLATILDI

Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde zarar gören seralarda incelemelerde bulunan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, "Can kaybı ve yaralının olmaması en büyük tesellimiz. Gün ağarınca hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

SARISU DERESİ TAŞTI, YOLLAR KAPANDI

Fırtına ve kuvvetli yağış, Antalya kent merkezinde de etkisini gösterdi. Kepez ilçesinde bir spor tesisinin çatısı çökerken, Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Bazı araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, su basma riski bulunan garaj, bodrum katları ve otoparklarda önlem aldı.

DÖŞEMEALTI'NI DOLU VURDU

Öte yandan Döşemealtı ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yollarını geçici olarak ulaşıma kapattı.