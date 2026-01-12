Antalya'da ev tadilatı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 sanık hakim karşında

Antalya'da ev tadilatı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar A.D, K.B.E. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık A.D, ekonomik sıkıntılar nedeniyle banka hesaplarına blokeler gelince arkadaşı K.B.E'nin hesabını kullanmaya başladığını iddia etti.

Bazı müşterilerden gelen ödemeleri K.B.E'nin banka hesabından aldığını belirten sanık, "Sözleşme yapıp işi teslim edemediğim 11 ya da 12 müşterim vardır. 3 müşterimin zararını karşıladım. Müşterilerin zararlarını ödemek için süre talep ediyorum. Dolandırıcılık suçunu işlemedim." dedi.

Uluslararası cenaze taşıma işi yaptığını belirten sanık K.B.E. ise "Bu işlerle alakam yok. A.D. banka hesaplarında bloke olduğunu söyleyerek hesabımı kullanmak istedi. Yaklaşık 3 ay sonra kartımı geri aldım. Hesaplara gelen paraları ben çekmedim. Suçla benim bir alakam yoktur." diye konuştu.

Müştekilerden Cengiz Ö. ise evinin tadilatını yaptırmak için A.D. ile 400 bin liraya anlaştığını ifade ederek, 225 bin lira olarak ilk ödemeyi yaptıktan sonra tadilatın başladığını, ancak sonra işin yarım bırakıldığını söyledi.

Ferda Y. de 2023 yılında A.D. ile anlaştıklarını anlatarak, "480 bin lira ödedim. Ancak tadilatım yapılmadı. Savcılığa başvurdum ve şikayetim reddedildi. Sosyal medyadan araştırdığımda, benim gibi çok mağdur olduğunu öğrendim. Aslında 9 kişi değil, çok sayıda mağdur var." diye konuştu.

Funda Y, evinin yenilenmesi için A.D. ile 753 bin liraya anlaştığını ancak A.D'nin işi yarım bıraktığını dile getirdi. Funda Y, sanığın başka bir şirketi hakkında da çok sayıda şikayet olduğunu öne sürdü.

Oya İ. de evinin tadilatı için 185 bin liraya anlaştıklarını ancak tadilatın hiç başlamadığını ifade ederek, "25 gram civarında 2 bilezik bozdurdum. 100 bin lirasını elden verdim. Hatta sanık A.D. benimle kuyumcuya kadar geldi. Evime hiç gelmedi. Şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın da tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki Kamil G, sanıkların tutuklanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Olay

Sosyal medya üzerinden yayımladığı reklamlarla "iç mimarlık" adı altında ev tadilatı için vatandaşlardan para topladıkları öne sürülen A.D. ve ona yardım ettiği öne sürülen K.B.E. şikayetler üzerine gözaltına alınmıştı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanıklardan A.D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik", K.B.E. hakkında ise "dolandırıcılığa iştirak" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

Sanık A.D'nin bir dekorasyon ve bir inşaat firmasının sahibi olduğunu söyleyerek güven verdiği, bu firmalara ait sahte kaşe ve sözleşmeler düzenlediği vurgulanan iddianamede, sanığın daha sonra ya tadilatları yarım bırakarak ya da hiç başlamayarak müşterilerden aldığı paralarla kaçtığı belirtilmişti.

İddianamede, A.D'nin ev tadilatı vaadiyle 9 kişiden yaklaşık 2,5 milyon lira haksız kazanç temin ettiği kaydedilmişti.