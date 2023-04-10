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Antalya'da Dinler Bahçesi'nde Paskalya Ayini

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Serik ilçesindeki Dinler Bahçesi'nde Paskalya Bayramı dolayısıyla kilisede ayin düzenlendi. Ayine Alman turistler katıldı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Dinler Bahçesi'nde Paskalya ayini yapıldı.

Belek turizm merkezinde bulunan Dinler Bahçesi'ndeki kilisede Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayini kilisede görevli papaz Ludger Pascart yönetti. Ayine Belek, Alanya ve Manavgat bölgesinde oturan ve otellerde tatil yapan Almanlar katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Paskalya Antalya Güncel Haberler

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