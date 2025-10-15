Antalya'da Deniz Kirliliğiyle Mücadele İçin Eylem Planı Hazırlandı

ANTALYA'da deniz ve kıyı kirliliğinin önlenmesi amacıyla 5 yıllık süreçte yapılacak faaliyetlerin belirlendiği 'Deniz Çöpleri Eylem Planı' hazırlandı.

Dünyanın önemli turizm bölgelerinden 640 kilometre kıyı uzunluğuyla yaz döneminde nüfusu 5 milyonu aşan Antalya'da, deniz kirliliğinin önlenmesi için seferberlik başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Deniz Çöpleri Eylem Planı' kapsamında Antalya'da deniz kirliliğinin önlenmesi, ekosistemin korunması amacıyla 5 yıllık süreçte yapılması gereken çalışmalar belirlendi.

MİKROPLASTİKLERİN ZARARI

Eylem planı çerçevesinde kamu kurumları, belediyeler ve akademisyenlerin yer aldığı komisyon üyeleri, tespitler ve kirliliğin önlenmesi için çalışmalar yürütecek. Deniz canlıları, deniz kuşları ve insan yaşamı için tehdit oluşturan deniz çöplerinde atıkların yüzde 80'inin karadan, yüzde 20'sinin de balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve deniz taşımacılığı gibi faaliyetlerden kaynaklandığına dikkat çekilen eylem planında, denizlerdeki 5 milimetrenin altındaki mikroplastiklerin vücuda girdiğinde karaciğere zarar verip hormon yapılarını değiştirebildiği, cıva, kurşun, kadmiyum, nikel, arsenik gibi ağır metallerin, balık, midye ve diğer canlıların vücuduna girmesiyle toksik etkiler oluşturacağı, vücudunda ağır metal bulunduran canlıların tüketilmesiyle insanda sağlık sorunları oluşturabileceği vurgulandı.

KİRLİLİĞİN SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARI

Eylem planında, denizlerde varlığı hızla artan deniz çöpleri önlenemez ve deniz ortamından uzaklaştırılamazsa deniz ortamının ekolojik dengesinin bozulacağı, insanların hastalanması, deniz ürünlerini tüketememesi, turizm ve rekreasyonel faaliyetlerin yapılamaması gibi sorunların yanı sıra, sosyal ve ekonomik sorunlar oluşacağı belirtildi. Deniz Çöpleri İl Eylem Planı ile Antalya'da denize dökülen akarsularda, turizm tesisi, deniz kenarındaki yerleşim, tarımsal atıklar, rekreasyon alanları, ticaret, gezinti ve balıkçı gemileri kaynaklı deniz çöp tehdidi, sanayi tesisleri kaynaklı deniz çöpleri oluşma potansiyelinin en aza indirilmesi hedeflendi.

DENİZ ÇÖPÜ BULUNMA RİSKLİ BÖLGELER

Antalya'da, yüzey akıntıları, hakim rüzgar yönleri, şehirleşme, turizm ve denizcilik aktiviteleri, tarımsal aktiviteler, vatandaşlar tarafından yapılan bildirimler ve bilimsel çalışmalar dikkate alındığında kent merkezi, Alanya, Finike ve Kumluca ilçesinin sahillerinin bulunduğu Finike Körfezi ile Kemer ilçesindeki Beldibi ve Göynük sahillerinin deniz çöpleri bulunma açısından riskli, Manavgat, Belek, Aksu, Kemer merkez ve Demre sahillerinin deniz çöpleri açısından az riskli olduğu değerlendirildi.

FAALİYET TAKVİMİ BELİRLENDİ

Son yıllarda artan nüfus, turizm ve tarım aktiviteleri, sel ve fırtınalar ile denize ulaşan çöplerin ve akıntıyla Antalya sahillerine gelen çöplerin arttığı vurgulanan eylem planında, bitki artıkları, zirai ilaç kutuları, sera ipleri gibi sera atıklarının, akarsulara veya akarsu yataklarına atılmasının deniz çöpleri kirliliğine neden olduğu belirtildi. Deniz çöplerinin temizlenmesi faaliyetleri kapsamında dere ağızlarında bariyer, ağ gibi ekipmanlarda biriken çöplerin toplanması ve kuruyan dere içi ile kıyılarda nesli tehlikedeki deniz kaplumbağaları ve kum zambaklarına zarar vermeden plaj ve mesire alanları ile kayalıkların, deniz yüzeyi ve dibinin, balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklanan çöplerin temizliği için yapılacak çalışmaların takvimi belirlendi. Eylem planı çerçevesinde çiftçi, balıkçı, tekne sahipleri, öğrenci ve vatandaşlara yönelik eğitim ile bilinçlendirme yapılacak.