Antalya'da peş peşe hortumlar; seralar yıkıldı, çatılar uçtu

'BİR FELAKETİ ATLATAMADAN DİĞERİ GELDİ'

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışın ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, bölge bu kez fırtına felaketiyle sarsıldı. Daha önce su baskınları nedeniyle büyük zarar gören çilek seraları, devam eden fırtına ve sağanakla birlikte yerle bir oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini artıran fırtına, seraları kökünden söktü. Şiddetli rüzgar nedeniyle sera muşambaları yırtılırken, demir aksamların büküldüğü, birçok seranın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Çiftçiler, bir felaketin etkilerini henüz atlatamadan yeni bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

'ZARAR KATLANARAK ARTTI'

Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Kadriyeli üreticiler, daha önce çileklerin su altında kalmasının ardından şimdi de seraların fiziksel olarak yok olduğunu belirtti. Çiftçiler, yağmurda ürünlerinin gittiğini, şimdi ise fırtınanın seraları yıktığını, zararlarının katlanamaz büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Bölgedeki üreticiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği ve ilgili tüm kurumlara seslenerek acil destek talep etti. Afet bölgesi ilan edilmesi çağrılarını yineleyen çiftçiler, zararın kendi imkanlarıyla karşılanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması beklenirken, üreticiler bir an önce destek mekanizmalarının devreye alınmasını istedi.