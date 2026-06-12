Haberler

Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi bankada para çekerken yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da, nitelikli dolandırıcılık olaylarında kullanılan banka hesabından para çekmeye gelen şüpheli E.S.D, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak tutuklandı. Mağdur S.B'nin 324 bin lira dolandırıldığı, 100 bin lirasının şüphelinin hesabına yatırıldığı belirlendi.

Antalya'da dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlenen banka hesabından para çekmeye gelen şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, hesabını dolandırıcılık olaylarında kullandırdığı tespit edilen E.S.D'nin bankadan para çekmek üzere geleceği bilgisine ulaştı.

Yapılan incelemelerde, il dışında yaşayan S.B'nin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından toplam 324 bin lira dolandırıldığı, bu paranın 100 bin liralık bölümünün E.S.D'nin hesabına gönderildiği belirlendi.

Polis ekiplerinin banka yetkilileriyle yaptığı görüşme sonucunda, mağdur tarafından gönderilen 100 bin liralık tutara bloke konuldu.

Şüpheli E.S.D, para çekmek amacıyla bankaya geldiği sırada polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Aziz Yıldırım'ın 8 yıllık hayali gerçek oldu! Ünlü isim göreve geliyor

8 yıllık hayali gerçek oldu! Ünlü ismi göreve getiriyor
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları şoke edecek tahmin
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?