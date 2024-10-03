Antalya'da Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı

Antalya'da aç kalan ayılar kovanları parçaladı

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü mahallesinde vatandaşların evine 50 metre mesafede bulunan arı kovanlarını bırakan 68 yaşındaki Zülküf Öztürk kontrol etmeye gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Öztürk, gece kovanların olduğu bölgeye inen ayıların kovanları parçalayarak balları yiyip arıları öldürdüğünü söyledi. Ayıların iki gece üst üste kovanlara saldırdığını ifade eden çiftçi, 75 kovandan bir tane sağlım kovan kalmadığını söyledi.

Kendisinin Ürünlü mahallesinden olduğunu söyleyen Öztürk, "68 yaşındayım. 25 yıl önce tekrar köyüme döndüm ve 25 yıldır arıcılık yapıyorum. Kendimin ve kuzenimin toplam 75 adet kovanı evime 50 metre mesafedeki bahçeye koydum. Sabah arılarıma bakmaya giderken kovanlarımı parçalanmış halde gördüm. Bu durum karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Daha sonra köyde yaşayan akrabalarıma haber verdim. Ayıların kovanları parçalandığını anladık. Maalesef 75 kovandan bir tane sağlam kovan yok. 3-4 gündür aralıklarla ayılar arılarımızı temizledi. Hem incirlerimiz hemde arılarımızı ayılar yedi bitirdi. 75 arıdan bir tane sağlam arı yok. Adeta tam kapasite çalışmış. Zararımız büyük. Ayılar artık köye inmeye başladı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Çocukluğundan bu yana arıcılık yapan Mesut Şanlı ise "Arıcılık babadan ve dededen kalmadır. Çocukluğumdan bu yana 50 yıllık arıcıyım. Daha önce 2021 yılında da 70 kovanım gitti. Bu gidişle arıcılık bitecek. Bu en az 4-5 ayının işi, kovanları her yere dağıtmış. Bir insan bile böyle bir şey yapamaz. Kovanlarda bir gram bal yok. Kovanlar kırılmış. Sağlam kovan yok. Arılar ölmüş. En az 150 bin lira zararım var. Bu yıl bal alamadığımız gibi üç yıllık emeklerimiz gitti " diye konuştu.