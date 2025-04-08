Antalya'da Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Cinayet Davası Başladı

Antalya'da alacak verecek meselesinden dolayı amcasının oğlunu silahla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Tahsin A'nın yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Tahsin A., duruşmada kimlik tespitinin ardından alınan savunmasında, 2019'da amcasının oğlu Yusuf A. ile iş yapmak için Diyarbakır'daki evini ve arabasını satarak Antalya'ya geldiğini kaydetti.

Kendisi ile Yusuf A'nın ortak para havuzu oluşturduğunu ve diğer akrabalarının da havuza para koyduğunu anlatan Tahsin A, "İnşaat işleri yaparak, para kazanmaya başladık. Bizim hesabımıza göre havuzda 40 milyon birikmiş olması gerekiyordu. Bir süre sonra araba almak için Yusuf'tan para istedim, bana havuzda para kalmadığını, Forex'te kaybettiğini söyledi. Parayı kurtarmak için tefeciye de borçlandığını anlattı." diye konuştu.

Tahsin A., bir süre sonra alacak verecek meselesi yüzünden amcasının oğlu ile aralarının açıldığını öne sürerek, olay günü Yusuf A. ile konuşmak için buluştuğunu ve aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf A'nın belinden silah çıkardığını ve kendisini vurmaya çalıştığını ileri süren Tahsin A, çıkan arbedede Yusuf A'nın elinden silahı alarak ateş ettiğini aktardı.

Tahsin A, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Tanık İhsan A. ise para biriktirilen havuz sistemini Yusuf A'nın yönettiğini ve kendilerinin de hem yatırım yaptığını hem de işçi olarak çalıştığını anlattı.

Havuz sistemine katılmak için 2 milyonluk evini satıp girdiğini belirten ihsan A, Yusuf A. öldürüldüğünde olay yerine yakın olduğunu ama cinayetin nasıl olduğunu görmediğini ifade etti.

Müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Tahsin A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde Tahsin A, 23 Ocak'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan amcasının oğlu Yusuf A'yı (42), boş arazide silahla vurup öldürmüştü. Tahsin A., polislerce yakalanmış, olayda kullandığı tabanca ise arazide bulunmuştu.