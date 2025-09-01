Antalya'da Alacak Anlaşmazlığı Cinayetle Sonuçlandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Aytunç Keskin'i (48) tabancayla öldüren Paşa Gül (67) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Manavgat'ın Side Mahallesi'nde meydana geldi. Aytunç Keskin, alacak anlaşmazlığı dolayısıyla aralarında husumet bulunan Paşa Gül'ün bir sitede bulunan evine gitti. Keskin ve Gül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesiyle Paşa Gül, Aytunç Keskin'i ruhsatlı tabancasıyla öldürdü. Gül, silah sesleri üzerine kapıya çıkan komşularından jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aytunç Keskin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Paşa Gül'ün yurt dışından emekli olduğu ve geçen yıl Keskin'le birlikte ortak hamam işlettikleri öğrenildi. Cinayetin ardından Gül'ün, komşularına ölen Aytunç Keskin'e hamam işinde 400 bin avro verdiğini, işin battığını, icralık olduklarını buna rağmen ölen kişinin kendisinden para istemeye devam ettiğini söylediği belirtildi. Keskin'in kendisini sürekli rahatsız ettiğini belirten Paşa Gül, "Kendisine, ruhsatlı silahım olduğunu söyledim, evime gelmemesi gerektiğini söyledim. Yine geldi bana hakaret etti, beni tehdit etti" dediği öğrenildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Paşa Gül, bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.